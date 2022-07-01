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傳太陽端64億頂薪 續綁一哥布克4年

2022/7/1 10:35
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（中央社鳳凰城30日綜合外電報導）美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）今天報導，明星後衛布克（Devin Booker）與美國職籃NBA鳳凰城太陽敲定4年2.14億美元（約新台幣64億元）的頂薪合約。

報導說，布克將在現有合約到期後，續留太陽到2027-28球季結束。他將在下週簽下這份延長合約。

這次簽下的合約，將在布克目前的合約走完後開始執行，接下來兩個球季，布克一共可拿7000萬美元（約新台幣20.9億元）。

布克上個球季首度入選年度最佳陣容第1隊；例行賽平均每場比賽可獲26.8分、5籃板，是生涯最佳成績，並送出4.8助攻，帶領太陽拿下64勝18敗，隊史在例行賽的單季最佳成績。

25歲的布克在7個球季的477場例行賽中（其中452場是先發），平均每場比賽可拿下23.5分、4.7助攻、3.9籃板。

布克生涯一共投進978個三分球，其中光在上季就命中183個三分球，是生涯的單季最佳紀錄。

布克生涯共打了32場季後賽，平均每戰可獲26.1分。他2021年率太陽闖進總冠軍賽，但在打了6場比賽後，不敵密爾瓦基公鹿。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110701

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