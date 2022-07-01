PLG領航猿搞定教頭人選 卡米諾斯接掌兵符

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（中央社記者龍柏安台北1日電）PLG桃園領航猿季外動作頻頻，今天宣布原執教T1聯盟台中葳格太陽的西班牙教頭卡米諾斯，將接掌球隊下季兵符，也希望藉助他深厚的執教功力，在新賽季率領球隊重返4強。

P. LEAGUE+聯盟元年例行賽高居第2的桃園領航猿，本季針對本土陣容雖大幅進行補強，戰績卻不如預期，反滑落至聯盟墊底，球季結束後菲律賓球員李維羅（Ricci Rivero）先在社群媒體透露將加盟領航猿，現在球隊又透過官方新聞稿宣布將由西班牙教頭卡米諾斯（Iurgi Caminos）執掌帥印。

卡米諾斯本季是台灣運彩xT1聯盟台中葳格太陽主帥，擁有近20年執教資歷，他率領太陽在例行賽取得聯盟第2戰績，並領軍打進總冠軍賽，最後雖不敵高雄全家海神，與冠軍擦身而過，但他獨特的執教風格，已吸引領航猿的注意。

球團在官方聲明稿中指出，卡米諾斯除有豐富的執教資歷，且深耕基層籃球，且熟悉運動分析、個人訓練，球團希望卡米諾斯總教練，能為球隊帶來不同的文化洗禮。

領航猿總經理陳信安認為，卡米諾斯自基層出身，在帶隊風格上從傾聽球員出發，引領彼此相互溝通，無論是個人的技術訓練，到團隊組織配合，都有一定火候，他也期許卡米諾斯到來後，可為球團帶來全新的氣象。

卡米諾斯也透過球團官方聲明表示，他對台灣人的熱情印象深刻，即使語言上有隔閡，但大家仍會熱情的協助他，而他預計在7月中就會再次來台，結束隔離後即開始率領球隊訓練。（編輯：陳政偉）1110701