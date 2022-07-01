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宋家豪後援吞敗 佐佐木朗希首局連4K日職首見

2022/7/1 21:14
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（中央社記者謝靜雯台北1日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天8局登板後援挨轟、投1局失掉2分，球隊終場以4比6不敵羅德隊，宋家豪吞下本季第2敗，羅德隊先發投手佐佐木朗希首局連續飆出4K、為日職史上首次。

日本職棒樂天金鷲隊今天與千葉羅德海洋隊交手，羅德隊派出佐佐木朗希先發，佐佐木朗希開賽就寫下紀錄，讓首名打者西川遙輝靠著不死三振上壘，接著再連飆3次三振。

佐佐木朗希單局投出4次三振為日職史上第26人，首局飆出4次三振為史上第3人，首局連續飆出4次三振則是史上首次。

佐佐木朗希4局投完因為手指破皮流血退場，總計用64球投4局，被敲出2支安打，投出10次三振、無失分，最快球速162公里。

兩隊7局打完4比4僵持不下，樂天隊8局下換上台灣投手宋家豪登板，宋家豪面對首名打者佐藤都志也就被敲出陽春砲，1人出局後被敲出安打、暴投讓跑者上到二壘，2人出局後再被荻野貴司敲出安打再掉1分。

宋家豪今天總計用26球投1局，被敲3支安打，沒有三振、保送，失掉2分責失分，球隊終場以4比6吞敗，宋家豪承擔敗投。（編輯：陳政偉）1110701

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