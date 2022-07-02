T1聯盟年度第一隊 海神胡瓏貿、布銳克曼雙雙入列

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（中央社記者龍柏安台北2日電）本季拿下T1聯盟與隊史首冠的高雄全家海神，季末在聯盟各項獎項依舊「獎」不完，聯盟今天公布年度第一隊成員，海神包括本土前鋒胡瓏貿與後衛布銳克曼雙雙入選。

台灣運彩xT1聯盟今天公布年度第一隊成員，除高雄全家海神胡瓏貿與布銳克曼（Jason Brickman）包辦2席，另外還有台灣啤酒英熊本土後衛蔣淯安、新北中信特攻「黑豹」阿巴西，以及台中葳格太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）等人獲選。

海神今年在聯盟各項獎項收穫豐碩，胡瓏貿除拿下總冠軍賽MVP外，球場攻防兩端都能帶來影響力的他，無論是聯盟年度防守第一隊還是年度第一隊，都能看到他的身影。

胡瓏貿本季例行賽場均可繳出14.3分、6.1籃板、3助攻和1.3抄截，表現和陣中第2號洋將霍爾（Ferrakohn Hall）相比毫不遜色，也可堪稱是T1聯盟的「本土洋將」。

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頂著NCAA助攻王光環、美菲混血的布銳克曼，本季也展現他精妙絕倫的妙傳本領，例行賽場均13.6分、5.3籃板、10.3助攻、2.2抄截，也拿下聯盟助攻王，更是海神不可或缺的後場進攻發動機。

擁有出色體能條件的阿巴西，在進攻端已是特攻最倚重的一把利刃，本季他每場可轟下20.7分、6.5籃板，除摘下新人王，也一併入選年度第一隊，他透過球團官方聲明，下個賽季無論攻防都會持續加強，也希望自己的傳球視野可以提升，並保持健康，朝冠軍邁進。（編輯：張芷瑄）1110702