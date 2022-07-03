世界盃男籃資格賽 台灣準心盡失不敵日本

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（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣男籃今天受制對手嚴防，全場命中率僅有31.8%，加上團隊籃板又以33比51大幅落後，在一路挨打下最終以49比89不敵日本，在世界盃男籃亞洲區資格賽苦吞5連敗。

2023世界盃男籃亞洲區資格賽第3階段賽事今天在澳洲墨爾本進行第3天賽程，以年輕球員為主體的台灣男籃，賽前就有4名球員確診COVID-19（冠狀病毒疾病），其中包括歸化球員「新台灣人」阿提諾（William Artino），對整體戰力造成影響。

今年2月第2階段賽事在日本沖繩進行，當時台灣隊僅以71比76惜敗，不過這次兩隊易地再戰，台灣隊上半場團隊命中率僅32.4%，半場打完就以27比42落後。

下半場台灣隊沒能收斂失誤，單節又發生7次團隊失誤，讓日本拉出一波18比7攻勢，台灣隊落後也超過20分以上，加上第4節也沒能壓制日本隊的火力，最終以40分之差吞敗。

台灣隊陣中今天以唐維傑的15分、10籃板最佳，林秉聖也拿下13分、4籃板，是全隊唯二得分突破雙位數的球員。

世界盃男籃亞洲區資格賽分成4組進行，台灣與日本、澳洲、中國同屬B組，分組排名前3的隊伍可取得第2輪門票，由於日本是2023世界盃男籃主辦國之一，因此提前確保可以晉級下一輪。

台灣在世界盃男籃亞洲區資格賽累積5連敗，今天輸日本，分組排名確定墊底，無緣晉級下一輪，而明天下午4時40分將再次迎戰中國。（編輯：唐聲揚）1110703