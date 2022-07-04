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傳C羅有意轉會 因家庭因素缺席曼聯訓練

2022/7/4 22:00
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（中央社倫敦4日綜合外電報導）葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）時隔12年回鍋英超曼聯（Manchester United），但據稱數天前告訴球隊他想要轉會，今天又基於「家庭因素」錯過球隊訓練。

在休賽期間回國履行國際賽事義務的曼聯球員，原本預定今天歸隊。

然而，根據英國媒體報導，37歲的C羅並未現身，而球隊接受了他錯過訓練的理由。不過，他的缺席被解讀為試圖脫離曼聯的最新動作。

曼聯去年從義甲尤文圖斯（Juventus）簽下C羅，但據稱C羅對於曼聯的表現不佳感到不滿。曼聯上季僅拿到聯賽第六名，未能打入歐冠盃（Champions League）。

儘管曼聯從阿賈克斯（Ajax）找來新教頭滕哈格（Erik ten Hag），但據稱C羅不認為曼聯能在短期內起死回生。

因此，職業生涯已經邁入尾聲的C羅希望加入能讓他發揮餘熱，再次爭奪榮耀的球隊。

C羅在曼聯的合約還剩下一年，據稱他的經紀人門德斯（Jorge Mendes）向拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和切爾西（Chelsea）試探意願，但曼聯堅稱C羅是「非賣品」。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110704

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