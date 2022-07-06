馬來西亞大師賽首輪 周天成3局淘汰韋瑪闖頭關

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（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣羽球一哥周天成今天在馬來西亞羽球大師賽男單首輪歷經3局大戰，以10比21、21比12、21比14逆轉勝世界排名29的印度好手韋瑪，順利挺進第2輪。

2022馬來西亞羽球大師賽，是羽球世界巡迴賽超級500系列等級，緊接著馬來西亞羽球公開賽之後登場。

世界排名第4的周天成，本季最佳戰績，是同屬超級500的印尼羽球大師賽拿下亞軍，不過接下來他在頂級大賽印尼公開賽與次頂級的馬來西亞公開賽，雙雙在16強提前落馬。

周天成過去和印度好手韋瑪（Sameer Verma）交手2次，他都是贏家，最近一次交手，是在2019年的新加坡公開賽8強，當時周天成歷經3局苦戰，才有驚無險闖關晉級。

今天兩人在大馬再次交鋒，開局周天成就連丟7分，接著靠著一記殺球才突破對手防線得分，不過他始終無法縮小差距，在一路落後下，先以10比21棄守。

歷經首局暖機，周天成在次局找回狀態，開局在2比3落後下，他一口氣連拿8分後來居上，重新掌控戰局，對手雖一度追到只差3分，所幸周天成即時回敬一波3比0攻勢穩住陣腳，以21比12順利拿下，將戰局扳平。

決勝局周天成開賽先丟2分，接下來他霸氣回敬一波9比1攻勢，成功扭轉戰局，最多以12比4領先，不過對手連拿5分縮小分差，戰況一度吃緊。

所幸接下來對手連續發生失誤，讓周天成再連拿3分拉開差距，讓他最終以21比14拍落對手，順利挺進第2輪。（編輯：張芷瑄）1110706