揮別手肘傷勢 戴資穎大馬大師賽輕鬆過頭關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北6日電）揮別手肘傷勢，台灣羽球一姐戴資穎在馬來西亞羽球大師賽重新出發，今天女單首輪僅用24分鐘，以21比11、21比8輕取世界排名46的韓國女將沈有振，輕鬆挺進第2輪。

2022馬來西亞羽球大師賽，是羽球世界巡迴賽超級500系列等級，緊接在馬來西亞羽球公開賽之後登場。

戴資穎在上週馬來西亞公開賽4強，在第3局撲救球時，右肘不慎磨到地板破皮出血，也讓她浪費大好領先優勢，最終遭中國女將陳雨菲逆轉，未能挺進壓軸決賽、無緣挑戰4連冠。

比賽結束後，戴資穎曾在個人社群媒體上秀出受傷部位照片，也向球迷喊話，表示她很好，請大家不要擔心，經休養後今天她在大馬大師賽重新出發。

今天是戴資穎生涯首次與沈有振交鋒，即便手肘貼著繃帶，她的傷勢似乎沒影響到發揮，首局戴資穎在3比2領先時，靠著一波8比1攻勢拉開差距，在一路領先優勢下，先以21比11拿下。

次局戴資穎開賽就用4比1攻勢下馬威，接著毫不留情再用一波8比2強攻打爆對手，在毫無懸念的情況下，以21比8淘汰對手，輕鬆挺進第2輪。

至於從會外賽晉級的台灣男雙組合張課琦與柏禮維，今天在首輪歷經3局、56分鐘激戰，以18比21、21比13、21比18擊敗世界排名81的中國組合何濟霆與周昊東，同樣順利挺進第2輪。（編輯：屈享平）1110706