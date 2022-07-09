中職季中選秀／曾子祐狀元呼聲高 高中生首輪有望過半

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中職33年選秀將於11日登場，今年報名人數創新高卻被評為「選秀小年」，高中生仍占優勢，首輪有望占過半席次，曾子祐狀元呼聲高。圖為曾子祐111年3月6日在高中木棒聯賽出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年7月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職33年選秀將於11日登場，今年報名人數創新高卻被評為「選秀小年」。高中生仍占優勢，首輪有望占過半席次，曾子祐狀元呼聲高、黃保羅挑戰成順位最佳高中投手，宋嘉翔則是最佳捕手。

中華職棒33年新人選拔會將於11日在台中舉行，新球隊台鋼雄鷹加入讓不少球員看到更多希望、挑戰職棒窄門。今年總計185名球員符合資格參選、為歷年新高，卻被球探形容「湖面大水卻不深」，除一切從零開始的台鋼雄鷹隊之外，各隊應該6至7輪就會收手。

去年選秀首輪被具旅外資歷球員包辦，今年可能要看高中生表演。平鎮高中游擊手曾子祐狀元呼聲高，球探評價曾子祐游擊守備穩定、鮮少失誤，打擊方面，球棒控制能力佳，不輕易出局、偶有長打，打擊表現穩定。

曾子祐被視為台鋼雄鷹狀元合適人選，台鋼雄鷹首年加入職棒打二軍，先鞏固中線陣形，曾子祐攻守兩端都能有穩定表現不容易，有玩球的腦袋，與學長中信兄弟游擊手江坤宇相比，守備活動能力、移動接球的球感不會落差太大。

平鎮高中黃保羅有可能是本次高中投手最佳順位，黃保羅在少棒、青少棒階段就是很受關注的球員，控球有一定的水準，最快球速曾飆出151公里，身高185公分、身材條件佳，被評價進到職棒有能養成先發投手的潛力。

中華職棒33年新人選拔會將於11日在台中舉行，高中生仍占優勢，首輪有望占過半席次，黃保羅（前）挑戰成順位最佳高中投手，被評價進到職棒有能養成先發投手的潛力。圖為黃保羅4月3日在U18東岸聯盟出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年7月9日

穀保家商宋嘉翔是今年選秀最佳捕手，守備是他的優勢，腦袋聰明、從高中開始就嘗試主導配球，傳二壘阻殺平均在1秒9、2秒間。中職兩任捕手狀元，樂天桃猿隊廖健富傳二壘阻殺2秒1、富邦悍將戴培峰二壘阻殺2秒。

宋嘉翔具中職捕手二壘阻殺平均秒數水準，高三打擊微調、長出長打，是具備長打能力的捕手，臂力和阻殺能力好，再加強擋球的細膩度會更好。

中華職棒33年新人選拔會將於11日在台中舉行，今年總計185名球員符合資格參選、為歷年新高，宋嘉翔是今年選秀最佳捕手，守備是他的優勢，首輪被選走不是問題。圖為宋嘉翔111年6月2日玉山盃青棒賽出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年7月9日

還有可能擠進首輪的高中生是平鎮高中二壘手黃勇傳，黃勇傳二壘守備範圍大，敏捷度高、手套運用能力好，打擊方面很少被三振，也可以代班守游擊。

平鎮高中一壘手陳佳樂被球探評為此次選秀打者中最會打的球員，揮棒速度快、有力量，具有長打能力，預計不會掉出3輪。

此次外野手中評價最高則是高苑工商林耀煌，林耀煌在台鋼自辦測試會上開轟，雖然高三打擊狀況調整不算最好，但是具中長程火力的打者，中外野守備無論範圍、移動、判斷都不錯。

高中生投手中，包括穀保家商劉家翔、馮皓、白河商工阮裕智，被球探評價進到職棒有機會養成先發，穀保家商邱緯綸、林華偉、平鎮高中伍祐城、林詔恩，都有具備不錯資質，可以養成後援投手，這些球員預計2至3輪間就會被挑走。

穀保家商投手劉家翔直球均速可達145公里左右，球的品質、轉速、各方面壓制力都算突出，協調性佳，只差經驗磨練和養成；同隊的投手馮皓完成度較高，大賽經驗豐富，直球會跑、變化球品質不錯，有變速、滑球，滑球還可以更精進，兩人獲得高評價。

伍祐城有很好的球質，直球和滑球是武器，滑球速度也可以到136至138公里左右，直球像平鎮畢業校友、目前效力中職味全龍隊的投手徐若熙、很會衝，雖變化球種稍嫌單調，但潛力仍被看好。（編輯：吳協昌）1110709