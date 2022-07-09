中職季中選秀／林凱威有終結者能力 成棒投手鄭亦軒當黑馬

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中職季中選秀2（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職選秀會11日登場，具旅美資歷投手林凱威有大聯盟平均水準滑球，評價有機會成為終結者，有望第2順位被挑走；火球男鄭亦軒在業餘成棒投手群評價高，有機會挑戰前段輪次當黑馬。

中華職棒季中選秀會11日在台中舉行，去年選秀首輪被旅外資歷的球員包辦，今年預期首輪高中應屆畢業生所占比例會高於具旅外資歷的球員。

●具旅外資歷林凱威即戰力 徐基麟有先發能力

今年具旅外資歷的球員返台投入選秀的都是投手，有林凱威、宋文華、徐基麟、鄭浩均和林鋅杰；有球探直言，觀察近況這些球員美職出賽表現，現階段大概僅有林凱威可以算是即戰力。

26歲的右投手林凱威美職生涯最高層級為小聯盟2A，在2A出賽後援11場，投16.1局失掉9分（8分責失分），防禦率4.41，今年5月底被釋出，之後持續在美國獨立聯盟大西洋職業棒球聯盟的長島鴨隊（Long Island Ducks）維持出賽。

林凱威最快球速約可達153公里，有品質佳的滑球，滑球進到本壘板很晚才會變化，進壘角度與直球很像，能有效擾亂打者，美職球探報告滑球達大聯盟平均水準；林凱威直球、滑球品質出色，但其餘變化球種被球探評價稍有落差，進到中職有機會扛起終結者的角色。

22歲的徐基麟去年球季效力費城人隊在小聯盟出賽，均速維持在146公里左右，熱身賽曾連續19場未失分，今年本來沒有在費城人隊的釋出名單中，但考量機會和經濟負擔，徐基麟決定離隊、回台參加選秀。

徐基麟有將近150公里的直球，滑球不錯、另外還有變速球，曾短暫與樂天桃猿隊簽下自行培訓合約，之後也曾到中信兄弟隊接受測試，近期調整最快球速可以拉到145公里，被評價有機會成為球隊5號先發，對欠缺先發投手戰力的球隊來說具吸引力。

25歲的宋文華在聖地牙哥教士隊曾於今年球季升上生涯最高層級3A，3A總計4場後援出賽，投6局失掉1分責失分、防禦率1.50；宋文華考量機會不多，希望爭取更多發展空間、自請離隊。

宋文華最快球速可達153公里，狀況好時直球尾勁很好，滑球和變速球都很犀利，但返台前美職出賽紀錄，最快球速約144公里左右，近況如何也是考量，進到職棒應是後援定位。

鄭浩均今年有在獨立聯盟出賽，但數據並不理想，投16.1局失19分責失分，防禦率10.47，今年狀況雖不如預期，但仍有球隊持續追蹤，也有機會挑戰3輪。

●大學、社會隊也有珍珠 火球男鄭亦軒當黑馬

扣除旅外資歷球員，其餘業餘成棒隊球員中，各隊對台體大投手李超、中信金融管理學院投手鄭亦軒各有所好，中信金融管理學院年初在大專聯賽公開二級奪冠、將升級公開一級，有球探認為鄭亦軒在業餘成棒投手中最顯眼。

鄭亦軒國中就有破140公里不錯的球速，但高中投球失憶症、棄投從打，大學重回投手丘，近一年投出不錯表現，在台鋼雄鷹測試會飆出最快球速155公里，吸引教練球探、教練團目光。

鄭亦軒有速度優勢，滑球不錯，但還不夠穩定，需要時間養成，但有潛力，如果有符合隊形需求，有球探透露，挑戰3輪也非不可能，有望當黑馬、寫下「公開二級球隊傳奇」。

其他業餘成棒投手部分，包括台體大投手潘奕誠、在中職測試會上飆出153公里的南華大學曾品洋、文化大學郭玟毅，以及國立體大投手許元泰、輔仁大學鄧佳安也有機會獲得青睞。

文化大學游擊手紀慶然被視為成棒野手最佳，今年成棒不少內野手報名，球隊對紀慶然和台體大游擊手林家鋐各有所好，紀慶然算完成度較高的球員，打擊、守備都不錯均衡，守備方面臂力不錯。

池恩齊、林岳谷、林子宸也都是有機會入選的內野手，池恩齊運動能力好、有速度優勢，林子宸則是打擊較有優勢，揮棒速度快，評價守三壘比游擊合適；外野部分范育銓被評價打擊能力相對較佳，蔡佳諺則是長打能力較好，高聖恩、周佳樂也都有機會獲青睞。

國體大廖奕安被視為今年選秀球員第2好的捕手，守備是優勢，腦袋不錯，臂力雖然不是特別突出，但起身速度很快，傳二壘阻殺約2秒1。（編輯：吳協昌）1110709