張梓軒更穩定隨隊一軍有期待 向黃偉晟討教滑球

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中華職棒樂天桃猿隊今天讓二軍出賽表現不錯的新秀投手張梓軒隨隊一軍，有機會近期登錄、一軍初亮相，張梓軒進到職棒後投球更穩定，想辦法修正不好的球種，向黃偉晟討教滑球。

中華職棒樂天桃猿隊距離上半季冠軍僅剩一步，今天在主場樂天桃園棒球場迎戰味全龍隊，2021年季中選秀被選進的投手張梓軒隨隊一軍。

總教練曾豪駒表示，二軍教練團回報張梓軒二軍持續進步，近況穩定，先讓他隨隊，有機會登錄一軍的話，期待他把二軍的好表現帶上來，不去預想結果，展現好的東西，目前先讓他跟著一軍、熟悉節奏。

張梓軒青棒在南英商工時期是球隊主力投手，升上文化大學後因為手部動刀、出賽機會不多，2021年選秀第7輪被桃猿隊指名，本季二軍出賽10場後援，投8.2局失掉1分責失分，戰績2勝、1救援成功，防禦率1.04。

進到職棒第一個完整球季，張梓軒今年春訓調整比較慢，他表示，因為過去比較少短時間大量訓練，身體比較疲勞，教練團讓他放慢步調，直到開季才開始出賽，可以上投手丘投球感覺很開心、很快樂。

張梓軒表示，進到職棒之後沒有特別修正投球動作，主要是增加投球穩定性和平衡，做好每件該做的事情，昨天賽後接到通知、今天開始隨隊一軍，賽前的訓練準備沒有太大的差別，主要是心境上不同，一軍的張力比較大。

張梓軒大學最快球速可達146公里，本季二軍出賽最快球速有投到144公里，均速約137至139公里，他表示，沒有多練什麼球種，想辦法把不好的球種修正，也把握機會向陣中投手黃偉晟請教滑球。（編輯：張雅淨）1110710