泛美盃巧固球錦標賽巴西登場 台灣駐處受邀觀禮

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第7屆泛美盃巧固球錦標賽11至18日於巴西聖保羅市舉辦，有巴西、阿根廷、哥倫比亞、烏拉圭、秘魯5國代表隊參賽。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年7月15日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）第7屆泛美盃巧固球錦標賽11至18日在巴西聖保羅市舉辦，12日下午舉行開幕典禮，國際巧固球總會長黃進成主持開幕典禮，中華民國駐聖保羅辦事處受邀派員觀禮。

駐聖保羅辦事處應大會邀請，指派組長王之化偕同僑界台灣觀光大使鍾文卿前往觀禮並向主辦單位致意。

與會人士有南美洲巴西分會主席莫姆吉安（Salete Momjian），地主隊巴西、阿根廷、哥倫比亞、烏拉圭、秘魯5國代表隊參賽選手及隊職員共300餘人出席。

主辦單位巴西巧固球協會安排巴西森巴舞團表演引導各國選手進場，並依序演奏與會各國國歌。

黃進成致開幕詞首先向在場嘉賓及運動員自我介紹來自台灣，2021年10月第3度獲推選出任國際總會長，但因受新冠病毒肆虐全球影響，會務及各項比賽被迫中斷，所幸已經逐漸恢復運作。

黃進成勉勵與會人士以熱情迎接各項比賽活動，並祝大會順利成功，與會隊伍能順利晉級明年舉辦的世界盃賽事。

巧固球（Tchoulball）是瑞士生物學家布蘭德（Herman Brandt）創始，名稱因球碰觸網發出聲音如法文Tchouk 而得名，中文直譯為巧固。

國際巧固球協會創立於1971年，在全球有51個會員國。中華民國巧固球協會是繼法國、瑞士、英國之後，於1979年成立的第4個會員國，自1984年起有劉正豐、 黃進成、方慎恩等先後擔任國際總會長。

台灣巧固球在民間、學校及政府通力合作培訓下，多次主辦包含世界盃及東亞錦標賽等國際賽事。台灣巧固球代表隊更是稱霸世界巧固球壇，歷40餘年不衰。（編輯：馮昭）1110715