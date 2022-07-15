彰化籃委會接手SBL璞園參賽權 更名「柏力力」

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（中央社記者龍柏安台北15日電）彰化籃球委員會日前宣布接手SBL桃園璞園建築籃球隊參賽權，球團今天也公布新隊名與隊徽，本季SBL將以「彰化柏力力」籃球隊為名參賽。

璞園建築籃球隊是SBL超級籃球聯賽史上，第1支締造4連霸王朝的球隊，隊史共囊括5冠，在聯盟史上僅次台灣啤酒的6次。

璞園4天前宣布，將把重心放在P. LEAGUE+職業籃球聯盟的桃園領航猿上，因此將SBL的出賽權利轉借給彰化籃球委員會，而中華籃協今天下午也發布聞稿，公布球隊未來參賽名稱。

籃協在新聞稿中指出，柏力力是台灣柏釧企業股份有限公司關係企業，且柏釧企業長期支持台灣籃球發展，除贊助球隊，也是上季聯盟官方贊助商。

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由於柏力力是彰化在地企業，也認同球隊發展目的，包括在地支持、培育新秀，因此將與彰化籃委會一起結合其他在地企業，尋求地方政府及縣民支持，共同為彰化縣打造首支SBL球隊，並為台灣籃壇培養更多優秀新生代球員。

球團今天公布的隊徽，以鷹作為球隊形象主視覺，期待彰化柏力力籃球隊能振翅高飛，展現挑戰SBL強權的雄心壯志，期盼在賽場上打出拼勁與鬥志，讓年輕新秀可以從彰化開始展翅高飛。（編輯：屈享平）1110715