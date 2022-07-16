取得職棒入場券 舒治浩輪次不如預期更努力拚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

棒球投手舒治浩在2022中職選秀第8輪被樂天桃猿隊指名，將成陽明高中隊史首名中職球員，舒治浩表示，獲選只是入場券、之後會更努力拚。圖為舒治浩16日在U18世界盃藍白對抗賽中繼登板。中央社記者謝靜雯攝 111年7月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北16日電）投手舒治浩在選秀會第8輪被樂天桃猿隊指名，將成為陽明高中隊史首名中職球員，舒治浩透露輪次不如預期，但獲選只是入場券、之後會更努力拚，今天在U18世界盃藍白對抗賽中繼投2局無失分。

舒治浩在6月玉山盃青棒賽投出不錯表現，飆出生涯最快球速149公里，投入中職選秀在第8輪獲得樂天桃猿隊青睞，如果順利完成合約、將是陽明高中棒球隊史中職第1人。

舒治浩表示，因先前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），選秀會剛好是隔離最後1天、沒辦法到現場，但有在家裡看轉播，本來預期順位是5輪之內，5輪結束還沒有聽到名字、想著可能會落選，8輪被桃猿隊選到有嚇一跳。

雖然輪次不如預期，但舒治浩表示，選秀會被選到只是職棒的入場券，就差在簽約金，但進到職棒之後會更努力拚，想辦法爭取好的月薪，對於桃猿隊的印象是打者很強，投手也有很好的水準，最欣賞桃猿隊的投手是陳冠宇，因為他控球很好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

舒治浩先前曾透露自己來自單親家庭，從小由姑姑、姑丈照顧，想要拚職棒，也希望可以減輕家庭負擔，獲得桃猿隊指名後，家人也都有跟他說恭喜，很開心可以被選到。

舒治浩也有被選入U18世界盃棒球賽培訓隊，今天在藍白對抗賽中繼出賽，投2局沒有被敲出安打、無失分、拿下勝投；舒治浩表示，確診歸隊約1週，熱身時還是會有點喘，也有一段時間沒有丟球了，今天整體狀況還可以。（編輯：張芷瑄）1110716