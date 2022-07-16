林立4安3打點桃猿搶勝 悍將11連敗平隊史最慘

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職富邦悍將隊力拚止敗，今天對戰桃猿隊一度取得4分領先，不過雙方兩度平手，全場桃猿林立4安打貢獻3打點，拿下勝利打點外，也助桃猿8比5取勝；悍將則是11連敗，追平隊史最長連敗紀錄。

中華職棒富邦悍將隊本季戰績不佳，今天賽前吞下近期10連敗，悍將隊今天派出羅力先發，除了要幫球隊止敗、也要拚個人中職生涯百勝。

悍將今天比賽前半段積極搶分，1局靠著王勝偉三壘打、王正棠高飛犧牲打送回第1分，3局靠著戴培峰安打、犧牲觸擊，2人出局後保送、范國宸安打送回第2分，林益全二壘打，一棒2分幫助球隊取得4比0領先。

桃猿4局下1人出局後林泓育、朱育賢接連二壘打追回1分，郭嚴文安打、林承飛四壞保送，再靠著滾地球跑回第2分，藍寅倫獲得四壞保送，林立安打、一棒2分幫助球隊4比4扳平比數。

桃猿5局再起攻勢，1人出局後林泓育敲出二壘打，2人出局後郭嚴文二壘打送回超前分；悍將8局上再起攻勢，靠著保送、犧牲觸擊、保送，申皓瑋安打添分，兩隊5比5再度扳平比數。

桃猿隊8局下靠著嚴宏鈞二壘打、犧牲觸擊，林立適時安打添分、幫助球隊超前比數；成晉三壘打替球隊多添1分保險分，再靠著高飛犧牲打送回球隊第8分。

悍將隊洋投羅力今天先發用109球投4.2局，被敲出9支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉5分責失分、無關勝敗。

悍將吞下近期11連敗，追平興農牛隊（悍將前身）1996年寫下的隊史最慘11連敗紀錄，悍將上半季接下來還有3場比賽，將力拚止敗。

桃猿隊野手林立今天單場5打數敲出4支安打，貢獻3分打點，為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：屈享平）1110716