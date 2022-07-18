伯明罕世運會台灣1金6銀6銅 超越上屆創佳績

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台灣隊這次世運會共收下1金6銀6銅，超越上屆世運會，在獎牌榜排名第33名。（圖取自教育部體育署2022世界運動會專區網頁twg2022.tpe.sa.gov.tw）

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）伯明罕世界運動會今天舉行閉幕式，台灣代表團由剛率隊摘下銅牌的合球隊隊長吳俊賢擔任掌旗官，台灣隊這次世運會共收下1金6銀6銅，超越上屆世運會，在獎牌榜排名第33名。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，美國伯明罕世界運動會從去年延至今年7月舉行，今天落幕，台灣代表團總領隊陳美燕在閉幕典禮中率領撞球隊、合球隊、輕艇水球隊、寬板滑水教練與選手以及醫療團成員，與各國代表團一同不分次序，跟隨會旗共同進場，並由吳俊賢擔任掌旗官。

教育部體育署發布新聞稿表示，台灣這次在伯明罕世運會共拿下1金、6銀、6銅，超越2017年波蘭弗羅茲瓦夫世運會的1金、4銀、3銅，在獎牌榜上排名第33名。

2022伯明罕世界運動會16日凌晨進行女子拔河540公斤級賽事，台灣女將們7拿下本屆世運會台灣代表團的首面金牌，同時也完成在世運會的5連霸。（拔河協會提供）中央社記者龍柏安傳真 111年7月16日

其中，拔河隊在女子540公斤級比賽摘金，完成史無前例的5連霸，而滑輪溜冰隊摘下2銀、3銅為代表團內獎牌數最多，開幕典禮掌旗官陳映竹一人收穫3面獎牌，也是此屆所有團員之最。

其他像是健力隊收穫2銀；武術隊獲得1銀、1銅；撞球好手周婕妤收下女子9號球銀牌；女壘隊與合球隊各貢獻1面銅牌。

在伯明罕世運會閉幕式中也進行會旗移交，下屆世運會將由中國成都接棒，預計將在2025年8月7日舉行開幕典禮。（編輯：管中維）1110718

擔任台灣代表團開幕式掌旗官的滑輪溜冰好手陳映竹（左），一人收穫3面獎牌，也是此屆所有團員之最。圖為陳映竹11日在世界運動會女子滑輪溜冰公路賽100公尺拿下銀牌。（圖取自The World Games網頁twg2022.com）

滑輪溜冰隊摘下2銀、3銅為代表團內獎牌數最多。圖為台灣男子滑輪溜冰好手郭立陽（左）11日勇闖滑輪溜冰公路賽100公尺爭先賽決賽，拿下銀牌。（圖取自The World Games網頁twg2022.com）

台灣健力好手楊森11日在世界運動會健力超重量級以蹲舉破世界紀錄440公斤、臥推322.5公斤、硬舉332.5公斤，總和1095公斤，總積分107.68分奪銀。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月11日

台灣武術女將劉佩勳首次披掛出征國際賽就展現大將之風，13日在2022年伯明罕世界運動會武術女子太極全能項目，以總分19.013分拿下銀牌。（體育署提供）中央社 111年7月13日

台灣撞球名將「大眼妹」周婕妤（前）17日在伯明罕世界運動會撞球女子9號球決賽拿下銀牌。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月17日