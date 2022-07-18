宋家豪拿下本季第4勝 張奕2局2責失無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）日職樂天金鷲隊投手宋家豪連兩天登板，今天中繼投1局、無失分，拿下本季第4勝；歐力士隊投手張奕也有中繼登板，投2局2責失分、中止連4場出賽無失分，無關勝敗。

日本職棒例行賽樂天金鷲隊與歐力士猛牛隊3連戰最後1戰，今天兩隊5局打完樂天隊4比3領先，宋家豪6局上接手中繼，1人出局後被敲出二壘打，再讓打者敲出右外野方向飛球出局、二壘跑者回壘不及形成雙殺，順利完成投球任務。

歐力士隊張奕6局下接手中繼，先投出四壞保送，處理短打球失誤讓跑者攻占一、三壘，被敲出一壘方向犧牲短打失掉1分，再被銀次敲出左外野方向二壘打掉1分，接著連抓2個出局數，沒有多掉分數。

張奕7局續投，面對首名打者投出觸身球保送，接著被敲安打、犧牲觸擊，2人出局後接連被敲2支安打再掉2分。

樂天隊7局打完取得8比3領先，歐力士隊比賽後半段沒能再添分數，樂天以8比3拿勝，宋家豪今天總計用13球投1局，被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，拿下個人本季第4勝，賽後防禦率3.24。

張奕今天用34球中繼投2局，被敲4支安打，投出2次三振、2次四死球，失掉4分（2分責失分）、無關勝敗，中止近4場出賽無失分，賽後防禦率2.41。（編輯：張雅淨）1110718