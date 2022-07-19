鄭俊瑋選秀落選 業餘隊或職棒自培都是選項

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麥寮高中內野手鄭俊瑋被選入U18世界盃棒球賽培訓隊，他19日表示，這次對抗賽打擊狀況還可以，但有些擊球內容做得不好，加入培訓隊學到很多；今年中職選秀未獲青睞，將考慮業餘或者職棒自主培訓，而職棒始終是目標。中央社記者謝靜雯攝 111年7月19日

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（中央社記者謝靜雯新北19日電）麥寮高中內野手鄭俊瑋入選U18世界盃棒球賽培訓隊有不錯打擊表現，今年中職選秀沒有獲得青睞，但其實評價不差，對腳程有信心、具守備功能性，將考慮業餘隊或者職棒自主培訓。

麥寮高中內野手鄭俊瑋被選入U18世界盃棒球賽培訓隊，今天藍白對抗賽擔任白隊開路先鋒第1棒、守三壘，1局靠著失誤上壘，7局敲出安打，單場4打數敲出1支安打，前5戰打完，累計14打數敲出6支安打、打擊率4成29。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊打擊教練王傳家表示，左打的鄭俊瑋有速度優勢，打擊屬於機關槍類型，三振率不高、棒子很黏。

鄭俊瑋在母隊主要守游擊，也可以守二壘和三壘，王傳家表示，鄭俊瑋的臂力是比較劣勢的地方，短時間之內比較難增強，他可以勝任二壘，但教練團還需持續討論，總教練周宗志也提到，會持續觀察、評估隊形再做取捨。

鄭俊瑋表示，此次對抗賽打擊狀況還可以，但有些擊球內容做得不好，加入培訓隊學到很多東西，晚上跟隊友一起揮棒時，也會在球路設定、場上應變等各方面討論。

鄭俊瑋今年有參加中職選秀，在內野手中球探評價不算差，但最後沒有獲得指名。鄭俊瑋表示，在母隊表現算不錯，所以比較有信心，高三在力量上也有進步，沒能獲得職棒球隊青睞多少有點失望。

鄭俊瑋明白自己身材上比較沒有優勢，身高不高、也稍顯單薄，希望可以吃壯一點、彌補缺點，對於游擊守備最有自信，自評優勢是腳程和守備功能性。

有業餘社會隊招手，也有職棒球隊自主培訓的機會，鄭俊瑋表示，無論做什麼決定家人都支持，之後不會讀大學，不管決定是什麼，職棒始終是目標。（編輯：張雅淨）1110719