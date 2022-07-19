王念好想出國看世界 U18培訓要生存就要更好

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北科附工內野手王念好（圖）想拚U18世界盃棒球賽正選名單，期待首次出國、最想對上美國隊，19日對抗賽單場2安維持手感，培訓隊聚集高中頂級好手，他說：「想要生存、就要比他們更好。」中央社記者謝靜雯攝 111年7月19日

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（中央社記者謝靜雯新北19日電）北科附工內野手王念好想拚U18世界盃棒球賽正選名單，期待首次出國、最想對上美國隊，今天對抗賽單場2安維持手感，培訓隊聚集高中頂級好手，他說：「想要生存、就要比他們更好。」

北科附工內野手王念好高中維持穩定打擊好表現，今年玉山盃青棒賽拿下明星球員獎最佳三壘手獎，也入選U18世界盃棒球賽培訓隊。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊打擊教練王傳家表示，王念好打擊力量很好、反方向攻擊能力佳，擊球準確度也很好，母隊鶯歌工商與北科附工常有友誼賽，對王念好的印象比較深刻，至於守備方面則是中規中矩。

王念好今天在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽第5戰，擔任藍隊第4棒、守三壘，1局敲出二壘打，2局選到保送、盜上二壘，3局敲出安打，單場4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，目前5戰累積17打數、8支安打，打擊率高達4成71。

王念好表示，國中時也有入選過培訓隊，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情比賽取消，還沒有出過國，很期待可以拚進正選名單、出國比賽，想看看國外的球風，最想對上美國隊。

王念好此次對抗賽打擊狀況維持不錯，但他透露其實第一天打得不好，晚上睡覺前有自己想了一下，想太多反而會身體僵硬，只要節奏跟到、打到球就好。

王念好高一時守備位置是游擊，高二以三壘為主、也可以守一壘，他自評高中打擊進步，以前容易急躁、什麼球都想要打，現在打擊心態上有改變。（編輯：張雅淨）1110719