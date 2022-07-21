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劉芙豪56號球衣引退 統一獅隊史第一人

2022/7/21 18:25（7/21 19:16 更新）
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球員劉芙豪（圖）加盟中職統一7-ELEVEn獅隊後，15年職棒生涯創下許多榮耀成績，為隊史首名達成千安、百轟、百盜紀錄的選手，他並在2018年引退。獅隊21日宣布，將永久保留其背號56號，成為隊史首名號碼引退球員。（統一7-ELEVEn獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月21日
球員劉芙豪（圖）加盟中職統一7-ELEVEn獅隊後，15年職棒生涯創下許多榮耀成績，為隊史首名達成千安、百轟、百盜紀錄的選手，他並在2018年引退。獅隊21日宣布，將永久保留其背號56號，成為隊史首名號碼引退球員。（統一7-ELEVEn獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月21日
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）劉芙豪加盟中職統一7-ELEVEN獅後，在2018年引退，為隊史首名千安、百轟、百盜選手，獅隊今天宣布，將永久保留其背號56號，成為隊史首名號碼引退球員。

劉芙豪2004年參加中華職棒季前選秀會，首輪獲得統一獅指名，15年職棒生涯創下許多榮耀成績，為隊史首名達成千安、百轟、百盜紀錄的選手，也是獅隊3連霸指標球星。

劉芙豪在2018年引退時，統一獅隊曾宣布其56號為保留背號，先行保留2年，日後若無重大違紀事件再擇期讓背號正式退休，而球團肯定劉芙豪退休後，仍持續為基層棒球貢獻及耕耘服務，原本預計2年期滿，將舉辦56背號引退儀式，因近2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響導致賽事時程變動太大。

獅隊今天發布新聞稿宣布，將永久保留56號，成為隊史第一個引退背號，且已與劉芙豪取得共識，球團規劃將於台南市亞太棒球村球場完工後，在新球場盛大舉辦「56 」背號引退儀式，屆時邀請喜歡棒球的球迷一起進場見證。

統一獅總經理蘇泰安表示：「球隊很感謝劉芙豪15年選手生涯帶給球隊許多榮耀紀錄，肯定榮耀表現也成為後輩典範，球隊給予最高榮耀肯定，予以56球衣號碼正式引退，近年因疫情影響，讓此活動延後舉辦，希望在新球場能夠完整的籌備與企劃，給予選手的肯定。」

劉芙豪則感謝球團給予此份榮耀與肯定，並體恤近年因疫情台灣人民生活與聯盟及球團所有工作人員的辛勞，他說：「正逢球團即將遷移至全新主場的喜訊到來，同意將此儀式延至亞太棒球村新球場舉辦，一同迎接球隊全新主場與球團建立歷史文化的重要時刻，希望球迷屆時能一起到場見證。」（編輯：陳政偉）1110721

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