王柏融3打數無安打 火腿不敵歐力士

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融今天出戰歐力士猛牛，3打數摃龜，本季在一軍累計29打數，僅出現1支安打，火腿最終以3比4吞敗。

火腿隊近期受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，總教練「BIG BOSS」新庄剛志和多名球員染疫，今天先發打線，9人中就有6人打擊率不到2成。

王柏融7月中旬重返一軍後，出賽4場，累計7打數無安打，昨天代打無表現，今天客場出戰與歐力士一役回到先發行列，打第5棒、鎮守一壘。

王柏融2局上擊出左外野飛球後，第4局上場苦吞三振，6局上敲成三壘方向飛球遭到接殺，火腿隊6局下換上清宮幸太郎接替守備；王柏融此役3打數繳白卷，打擊狀況持續低迷，開季至今在一軍29打數，僅敲出1支安打。

火腿隊今天在3局上敲出2支安打，在得點圈有人情況下，仍空手而歸，5局上靠著郡拓也在一壘有人時，揮出2分打點的全壘打，以2比0領先。

火腿隊洋投龐賽（Cody Ponce）在化解第5局滿壘危機後，6局下抵擋不住對手攻勢，被連續敲出4支安打，包括1發2分砲後退場，歐力士單局攻下4分逆轉。

火腿隊儘管在8局上以追回1分，但未能扭轉局面，最終以3比4落敗，龐賽投5.1局失4分，3分責失分，承擔敗投。

歐力士先發投手竹安大知投5局失2分，被敲5安，送出7次三振，無關勝敗，黑木優太中繼1局無失分，摘下勝投。（編輯：屈享平）1110721