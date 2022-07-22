戴資穎直落二擊敗白馭珀 台北羽球公開賽挺進4強

（中央社記者龍柏安台北22日電）東京奧運女單銀牌得主、台灣羽球一姐戴資穎，今天在台北羽球公開賽女單8強，以21比13、21比14擊敗世界排名41台灣二姐白馭珀，順利挺進4強。



總獎金50萬美元（約新台幣1495萬）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行各組8強對決，這站則隸屬羽球世界巡迴賽超級300系列，世界排名第2的戴資穎，高居大會頭號種子，今天她以直落二橫掃自家的白馭珀，也是她本季第5度闖進4強。



本季迄今戴資穎共拿下泰國公開賽與印尼公開賽兩冠，轉戰馬來西亞公開賽與大師賽，則雙雙在4強不敵奧運金牌得主、中國名將陳雨菲，無緣決賽。



戴資穎在上週新加坡公開賽一度傳出左腿拉傷噩耗，她在晉級次輪後也被迫退賽治療休養，本週她在台北公開賽強勢復出，前兩輪都沒讓對手得分突破雙位數，輕鬆以直落二拿下。



戴資穎8強賽遭遇自家人白馭珀，雙方過去2次交手，前者都是贏家，今天兩人再次交鋒，戴資穎首局從開賽就一路領先，並在3比2領先時，拉出一波9比2攻勢，讓她先以21比13拿下。



次局白馭珀全力搶攻，開賽一度取得5比1領先，不過戴資穎很快還以顏色，並在局中追成10比10平，接下來她再次拉出一波9比2攻勢甩開對手糾纏，以21比14淘汰對手，順利挺進4強。（編輯：陳政偉）1110722