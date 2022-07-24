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吳哲源7局優質先發拿MVP 兄弟擊敗獅隊

2022/7/24 20:23
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職中信兄弟隊今天與統一獅隊交手，兄弟隊投手吳哲源7局失1分、優質先發，許基宏開轟，兄弟終場以3比1拿勝，吳哲源拿下單場最有價值球員，獅隊下半季勝場還沒開張。

中華職棒中信兄弟隊今天在洲際棒球場迎戰統一獅隊，兄弟隊派出投手吳哲源先發，吳哲源前3局讓獅隊9上9下，4局有狀況，先保送陳傑憲，2人出局後被胡金龍敲出安打、失掉1分，但5局過後回穩，沒有再失分。

兄弟隊前5局打線受制、沒能拿下分數，6局靠著王威晨、江坤宇、陳文杰接連安打送回追平分，7局許基宏陽春砲，敲出本季第6轟幫助球隊超前比數，兄弟再靠著不死三振、岳東華二壘打、高宇杰高飛犧牲打送回團隊第3分。

吳哲源今天總計用92球投7局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、1次保送，失掉1分責失分，近2場出賽都是優質先發，拿下個人本季第5勝。

吳哲源本季與獅隊對戰成績亮眼，5勝中有3勝是獅隊貢獻，今天拿下單場最有價值球員（MVP），接受主場MVP訪問時表示，開季到現在狀況都維持得很好，希望可以一直很順的投下去。

今天隊友火力支援，許基宏開轟後、吳哲源也在休息區送上擁抱，吳哲源笑說：「我已經下場了，他幫我打分數，感謝他，跟他說聲辛苦了。」吳哲源也感謝現場球迷，在炎熱的天氣還到場幫球隊加油，「我們會繼續努力朝下半季的冠軍邁進」。（編輯：張雅淨）1110724

吳哲源
象魔力將爭議留在過去 後援好投率兄弟擊敗龍隊 吳哲源先發7局無失分MVP 兄弟2轟勝獅止敗
許基宏
許基宏延長賽再見轟 兄弟勝桃猿收隊史台東首勝
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