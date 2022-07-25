PLG勇士拚3連霸 與總冠軍賽MVP辛特力續約

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士今天宣布，與連續2年率領勇士奪冠並蟬聯總冠軍賽MVP的洋將辛特力（Michael Singletary）完成續約，新球季將瞄準3連霸。

現年33歲的「德州傳奇」辛特力來台2年，效力P. LEAGUE+（簡稱PLG）富邦勇士，幫助球隊拿下2座冠軍，且連2年獲選為總冠軍賽MVP，其中二度在總冠軍系列戰中寫下大三元，並在總冠軍賽締造單場最高得分紀錄43分紀錄。

勇士球團今天發布新聞稿表示，與辛特力正式完成續約，也是上季效力於勇士的3名洋將中，第1名完成續約的洋將。

辛特力上賽季例行賽場均21.9分、11.8籃板、4.6助攻、1.4抄截，進入季後賽後，相關數據更提升一個檔次，場均得分增至29.4分，外加14.3籃板、5助攻、1.9抄截，且投籃命中率5成3，三分球命中率4成2。

辛特力在總冠軍賽與新竹街口攻城獅交手的5場比賽中，平均得分33.6分、14籃板、5.6助攻、2抄截，證明他是為冠軍戰而生的男人。

球團指出，辛特力場上表現銳不可擋，搭配團隊至上的全能球風，加上其領導能力，辛特力的價值從場內貫穿至場外。

能連續3年為勇士效力，辛特力表示：「我很興奮能夠歸隊，新賽季我們有機會能夠挑戰3連霸，儘管這項挑戰非常艱難，但我已經等不及再次與隊友們奮戰打拚。」

富邦勇士在完成2連霸後，新賽季除了PLG賽事外，也將代表台灣出征EASL東亞超級籃球聯賽，球團表示，辛特力的歸隊不只象徵勇士挑戰PLG 3連霸的決心，同時還將一同在國際舞台上爭取最高榮耀。（編輯：管中維）1110725