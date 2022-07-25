U12棒球賽 打造台南「東方威廉波特」夢想揭序幕

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」29日在亞太國際棒球訓練中心開打。這項工程在第1期完工後，也為打造台南成為「東方威廉波特」的棒球夢想揭開序幕。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南被視為重要棒球發展地，為打造更好的棒球運動場域，「台南亞太國際棒球訓練中心」因此孕育而生。這項工程在副總統賴清德擔任市長任內整體規劃，少棒球場在賴前市長，以及李孟諺代理市長任內發包；成棒球場則是在他任內發包施作。國際標準主球場預計明年底完成，將提供球迷最佳看球環境。

黃偉哲指出，興建亞太國際棒球訓練中心是希望能提供一座具備國際棒球場規模及功能完善棒球場，藉此培訓優秀選手並帶動棒球運動風潮，同時提供亞洲地區職業棒球隊、業餘棒球隊、少棒球隊及國家代表隊最佳訓練設施與場所，打造一座國際賽會競賽場館。第1期工程完成，為打造台南成為「東方威廉波特」棒球夢想揭開序幕。

至於第二期工程，依南市府資料，包括興建內野觀眾席1萬5000席、外野觀眾席1萬席的國際標準主球場、內野觀眾席3000席的國際標準副球場、成棒規格內野練習場以及室內外投打練習場，總計新台幣新台幣19.35億元，全案預計民國112年底完工。

屆時結合已啟用的少棒主、副球場，將是國內最完整最全面棒球比賽與訓練的複合式棒球訓練場地。除了可提供亞洲地區職業棒球隊、國家代表隊、業餘棒球隊最佳訓練場地，也可兼辦理國際賽會競賽場館，推動棒球體育展演交流。

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南市府工務局表示，可容納2萬5000名觀眾的國際標準主球場，結構設計上部屋頂結構為鋼結構，下部看台結構採RC構造，屋頂結構採用鋼結構桁架系統不但呈現結構美學且符合抗震及耐風需求，中間透空設計具有通透性，減少球迷觀眾在炎炎夏日看球悶熱不適感，球場內部設施設計考慮比賽與訓練使用性與安全性，看台設計使球迷具有最佳觀賽視角與臨場感，另外採用最新LED全彩顯示螢幕提昇比賽與看球品質。

此外，橫、寬長達51公尺的室內投打練習場，是全台最大可做投球、打擊及內野練習分項複合式訓練場域，不受氣候干擾特性，更適合做為各職業球隊非賽事期間移訓場地。（編輯：孫承武）1110725