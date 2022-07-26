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鷹眼操作人員確診無法來台 台北羽賽被迫放棄使用

2022/7/26 15:49（7/26 16:02 更新）
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（中央社記者龍柏安台北26日電）2022台北羽球公開賽週日落幕，中華羽協今天發布新聞稿指出，今年大會有向BWF申請使用鷹眼系統，無奈工作人員在新加坡確診無法來台，也導致空有設備卻無法使用。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響停辦兩年的台北羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級300系列，今年在台北和平籃球館舉行，台灣羽球一姐戴資穎與一哥周天成雙雙摘冠，而男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋也奪銀，引爆全台羽球熱潮。

羽協表示，部分球迷質疑這次台北公開賽為何不採用鷹眼系統，羽協強調，依照BWF（世界羽球聯盟）賽事規範，超級500以上賽事需具備鷹眼系統，但300以下則不受限制。

事實上，今年台北公開賽羽協仍主動向BWF（世界羽球聯盟）提出申請，希望裝設鷹眼系統，也獲得同意，相關設備甚至在比賽前2天已鋪設完成，若依原訂計畫4強起系統就能啟用，無奈操作鷹眼系統的工作人員在新加坡意外確診，無法入境台灣。

羽協緊急去函BWF，希望能派遣後備人員來台，只可惜BWF回覆時間太過匆促、無法成行，所以就算器材早已準備妥當，但因為無人操作，因此協會只能被迫放棄。

羽協並指出，根據BWF規範，鷹眼系統必須由合作廠商的工作人員操作和判定，因此才會陷入有器材卻無法使用的窘境。（編輯：吳協昌）1110726

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