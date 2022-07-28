U12世界盃棒球賽29日開打 黃偉哲視察場地安全

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（中央社記者張榮祥台南28日電）新竹市立棒球場爆出安全性問題，適逢2年1屆的WBSC第六屆U12世界盃棒球錦標賽明天在台南開打，台南市長黃偉哲今天視察亞太國際棒球訓練中心，確認比賽場地安全舒適及整潔。

黃偉哲下午在台南市永華市政中心主持2021第六屆U12世界盃棒球錦標賽開賽記者會後，隨即視察比賽場地的亞太國際棒球訓練中心，確認球場、觀眾席、場館走道、球員休息室及廁所等場地狀況。

黃偉哲同時交代館方加強注意球員休息室及洗手間的清潔，尤其每場比賽不同球隊換場時，一定要將休息空間恢復整潔，讓世界各國棒球小將和隨隊工作人員擁有最舒適體驗，留下美好回憶。

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黃偉哲表示，U12世界盃棒球錦標賽明天開打，硬體設備及空間整潔很重要，場地設施安全則是最基本要求，必須避免任何因設施不周全而導致球員受傷的情形，另場地使用密集度相當高，清潔環節絕不可馬虎。

2021第六屆U12世界盃棒球錦標賽明天在亞太國際棒球訓練中心開打，8月7日決賽及閉幕；參賽的11支國家代表隊，來自台灣、日本、美國、韓國、墨西哥、委內瑞拉、義大利、巴拿馬、南非、捷克及多明尼加，台灣隊將尋求衛冕及隊史第3座冠軍。（編輯：謝雅竹）1110728