宋家豪連6場出賽無失分 張奕中繼飆150公里

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援登板，投1局被敲1支安打，近期連6場出賽無失分；歐力士猛牛隊投手張奕今天中繼1局，也沒有失掉分數，最快球速150公里。

日本職棒樂天金鷲隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，兩隊8局打完樂天隊1比2落後，樂天隊9局派出台灣投手宋家豪後援登板。

宋家豪1人出局後被敲出中外野方向安打，但接著讓打者敲出游擊方向滾地球、形成雙殺，沒有失掉分數，今天總計用17球投1局，被敲出1支安打，沒有保送、無失分，球隊終場以1比2吞敗，宋家豪無關勝敗，賽後防禦率2.79。

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歐力士猛牛隊今天與千葉羅德海洋隊交手，兩隊6局打完歐力士隊5比8落後，歐力士隊7局下換上台灣投手張奕登板中繼，被首名打者敲出二壘打，接著投出觸身球保送，但及時回穩，連抓3個出局數，沒有失掉分數。

張奕今天總計用20球投1局，被敲出1支安打，投出1次觸身球保送，無失分，最快球速150公里，兩隊鏖戰至延長賽12局，歐力士隊9比8拿勝，張奕無關勝敗，賽後防禦率2.29。（編輯：唐聲揚）1110729