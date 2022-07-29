更多編輯台推薦新聞：
你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅
文化

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅

拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會
政治

拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

宋家豪連6場出賽無失分 張奕中繼飆150公里

2022/7/29 22:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援登板，投1局被敲1支安打，近期連6場出賽無失分；歐力士猛牛隊投手張奕今天中繼1局，也沒有失掉分數，最快球速150公里。

日本職棒樂天金鷲隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，兩隊8局打完樂天隊1比2落後，樂天隊9局派出台灣投手宋家豪後援登板。

宋家豪1人出局後被敲出中外野方向安打，但接著讓打者敲出游擊方向滾地球、形成雙殺，沒有失掉分數，今天總計用17球投1局，被敲出1支安打，沒有保送、無失分，球隊終場以1比2吞敗，宋家豪無關勝敗，賽後防禦率2.79。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歐力士猛牛隊今天與千葉羅德海洋隊交手，兩隊6局打完歐力士隊5比8落後，歐力士隊7局下換上台灣投手張奕登板中繼，被首名打者敲出二壘打，接著投出觸身球保送，但及時回穩，連抓3個出局數，沒有失掉分數。

張奕今天總計用20球投1局，被敲出1支安打，投出1次觸身球保送，無失分，最快球速150公里，兩隊鏖戰至延長賽12局，歐力士隊9比8拿勝，張奕無關勝敗，賽後防禦率2.29。（編輯：唐聲揚）1110729

宋家豪
宋家豪中繼無失分飆152公里 吳念庭代打敲安 宋家豪投1局無失分中繼成功 王柏融代打吞K
張奕
張奕中繼0.2局無失分 最快球速152公里 張奕日職9球投1局 飆速153公里無失分
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族