終結者互換東家 釀酒人明星左投海德轉戰教士

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（中央社密爾瓦基1日綜合外電報導）多家媒體今天報導，MLB釀酒人和教士的一筆交易，讓兩隊終結者互換東家，釀酒人陣中2020年國聯救援王海德（Josh Hader）將轉戰教士。

美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人與聖地牙哥教士的交易案中，釀酒人獲得教士左投終結者羅傑斯（Taylor Rogers）、右投拉梅特（Dinelson Lamet）、潛力左投蓋瑟（Robert Gasser）及潛力外野手魯伊斯（Esteury Ruiz）。

今年是海德在MLB的第6個球季，生涯至今曾4次入選明星賽。他本季出賽37場、投了34局，賞給對手59次三振、有12個保送，戰績1勝4敗、防禦率4.24，以29次救援成功領先全聯盟。

28歲的左投海德2017年在釀酒人上到大聯盟，至今出賽269場，戰績17勝17敗125次救援成功，防禦率2.48。海德曾兩度入選大聯盟年度第1隊，3次獲選為國聯年度最佳救援投手。

31歲的羅傑斯本季至今出賽42場、投41.1局，共賞給對手48次三振，戰績1勝5敗，防禦率4.35，並有28次救援成功，在全聯盟僅次於海德。

羅傑斯去年首度獲邀參加明星賽，生涯前6個球季都在明尼蘇達雙城，本季才轉到教士；生涯累積18勝23敗、78次救援成功，防禦率3.29的成績。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110802