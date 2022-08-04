大谷翔平先發5.2局又吞敗 百年紀錄再等等

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平今天先發5.2局失3分，天使1比3不敵奧克蘭運動家，大谷苦吞本季第7敗，單季雙位數勝投與全壘打的百年紀錄得再等。

路透社報導，運動家隊捕手墨菲（Sean Murphy）4局上敲出1分打點一壘安打幫球隊先馳得點，天使5局下扳平，但墨菲6局上又從大谷手中敲出兩分全壘打，運動家今天贏球的3分全都是他所打回。

運動家贏球後終止近期3連敗，除墨菲外三壘手麥欽（Vimael Machin）也有單場雙安好表現，運動家4位後援投手最後3.2局讓天使一支安打都擠不出；天使輸球後最近6戰4敗，10個得點圈打擊機會僅1安。

大谷主投5.2局被擊出7支安打失3分，2分責失，雖然仍三振對方7名打者，但單場連續三振對方雙位數停留在6場，無緣追平傳奇名投萊恩（Nolan Ryan）1977年連7場雙位數三振的紀錄；大谷生涯7場先發對運動家投球僅2勝3敗，對戰並不順手。

打擊方面，大谷今天3打數0安繳白卷，第4個打席換由鈴木清（Kurt Suzuki）代打。天使隊代理教頭尼文（Phil Nevin）賽後表示，大谷是因上臂覺得緊繃而被換下，但明天仍會擔任指定打擊。

大谷賽後本季投球成績9勝7敗、防禦率2.83，打擊成績2成53、22轟、62分打點。挑戰繼1918年傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）後又一單季勝投、全壘打同時達雙位數的百年紀錄留待下次先發投球。（譯者：陳亦偉）1110804