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U12世界盃委內瑞拉羅德里格斯開轟 哥哥是吉特

2022/8/5 17:36（8/5 18:06 更新）
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U12世界盃棒球賽委內瑞拉隊5日在超級循環賽複賽與多明尼加隊交手，委內瑞拉小將羅德里格斯（Alex Rodriguez）敲出3分砲，拉開領先差距。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日
U12世界盃棒球賽委內瑞拉隊5日在超級循環賽複賽與多明尼加隊交手，委內瑞拉小將羅德里格斯（Alex Rodriguez）敲出3分砲，拉開領先差距。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日
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（中央社記者謝靜雯台南5日電）U12世界盃棒球賽委內瑞拉今天複賽第2戰與多明尼加交手，羅德里格斯敲3分砲率隊搶勝，羅德里格斯與美職洋基隊退役球星A-Rod同名同姓，他透露因爸爸是洋基球迷，哥哥取名叫吉特。

U12世界盃棒球賽委內瑞拉此次帶著1勝1敗晉級超級循環賽複賽，昨天複賽首戰擊敗韓國，今天與多明尼加交手，委內瑞拉團隊敲出3發全壘打，羅德里格斯（Alex Rodriguez）3局敲出3分砲，幫助球隊以12比5拿勝。

羅德里格斯和洋基退役球星A-Rod羅德里格斯同名同姓，他透露，因為爸爸是美職紐約洋基隊的球迷，還有一個哥哥被取名叫做吉特（Jeter），跟「洋基隊長」吉特（Derek Jeter）同名。

羅德里格斯說，全家人都是洋基隊球迷，他自己的偶像是洋基隊球員賈吉（Aaron Judge）、托瑞斯（Gleyber Torres），托瑞斯也是委內瑞拉出身的球員。

羅德里格斯表示，很開心可以來到U12參賽學習經驗，希望享受打球的快樂，但目標也是冠軍，被問起這特別的名字會不會綽號就是A-Rod，他則笑說沒有，自己的綽號是一種很凶的狗。（編輯：張芷瑄）1110805

U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽，委內瑞拉隊小將羅德里格斯（中）5日在與多明尼加隊的比賽中轟出3分砲，回到休息區後與隊友擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日
U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽，委內瑞拉隊小將羅德里格斯（中）5日在與多明尼加隊的比賽中轟出3分砲，回到休息區後與隊友擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月5日
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