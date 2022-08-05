U12世界盃委內瑞拉羅德里格斯開轟 哥哥是吉特

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台南5日電）U12世界盃棒球賽委內瑞拉今天複賽第2戰與多明尼加交手，羅德里格斯敲3分砲率隊搶勝，羅德里格斯與美職洋基隊退役球星A-Rod同名同姓，他透露因爸爸是洋基球迷，哥哥取名叫吉特。

U12世界盃棒球賽委內瑞拉此次帶著1勝1敗晉級超級循環賽複賽，昨天複賽首戰擊敗韓國，今天與多明尼加交手，委內瑞拉團隊敲出3發全壘打，羅德里格斯（Alex Rodriguez）3局敲出3分砲，幫助球隊以12比5拿勝。

羅德里格斯和洋基退役球星A-Rod羅德里格斯同名同姓，他透露，因為爸爸是美職紐約洋基隊的球迷，還有一個哥哥被取名叫做吉特（Jeter），跟「洋基隊長」吉特（Derek Jeter）同名。

羅德里格斯說，全家人都是洋基隊球迷，他自己的偶像是洋基隊球員賈吉（Aaron Judge）、托瑞斯（Gleyber Torres），托瑞斯也是委內瑞拉出身的球員。

羅德里格斯表示，很開心可以來到U12參賽學習經驗，希望享受打球的快樂，但目標也是冠軍，被問起這特別的名字會不會綽號就是A-Rod，他則笑說沒有，自己的綽號是一種很凶的狗。（編輯：張芷瑄）1110805