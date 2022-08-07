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張育成轉戰光芒首轟出爐 初登板遭兩分砲狙擊[影]

2022/8/7 10:32（8/7 10:58 更新）
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台灣旅美棒球好手張育成（前右）6日揮出轉戰光芒首轟。（圖取自twitter.com/RaysBaseball）
台灣旅美棒球好手張育成（前右）6日揮出轉戰光芒首轟。（圖取自twitter.com/RaysBaseball）
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（中央社底特律6日綜合外電報導）台灣旅美棒球好手張育成今天揮出轉戰光芒首轟，並在8下球隊大幅落後時上場後援，生涯首度站上投手丘的他，遭對手兩分砲狙擊，投1局失2分，球隊最終1比9敗給老虎。

美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒今天客場挑戰底特律老虎，張育成擔任光芒三壘手，打先發第9棒。

兩隊1局打完以0比0戰成平手，2局上半張育成將對手一個80英里的滑球揮成一支左外野方向陽春砲，讓光芒先馳得點，這是他本季第2支全壘打，也是他轉到光芒的首轟。本季他離開克里夫蘭守護者，轉到匹茲堡海盜，曾在6月海盜對上聖路易紅雀時，擊出他本季第1支全壘打。

落後的老虎5下靠哈羅德．卡斯楚（Harold Castro）帶有打點的安打、雷耶斯（Victor Reyes）1分打點二壘安打，以2比1將比分超前；7下則靠5支安打吃下5分大局，將領先擴大到7比1。

8下光芒將張育成推上投手丘，這是他在MLB的初登板，他被坎德拉里歐（Jeimer Candelario）敲出安打後，雖讓威利．卡斯楚（Willi Castro）擊成飛球出局，但被史庫柏（Jonathan Schoop）揮出兩分砲，之後再讓哈羅德．卡斯楚敲出安打，所幸在雷耶斯打擊時成功製造雙殺，沒有再丟掉分數，但最終光芒以8分之差敗給老虎。

張育成今天4打數2安打，有1分打點，目前打擊率3成22。此役也後援投了1局，被揮出1支兩分砲在內的3支安打，丟掉2分都是自責分，防禦率18。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110807

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