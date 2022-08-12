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何恆佑二軍練3守位 打擊是特色找可勝任位置

2022/8/12 17:27
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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職統一獅野手何恆佑本季在二軍游擊出賽增加，總教練林岳平表示是二軍總教練劉育辰的意思，何恆佑的打擊是特色，但守備與一軍還有段落差，多重守位希望找出他可以勝任的位置。

中華職棒統一獅隊20歲野手何恆佑本季二軍打擊狀況不錯，目前二軍37場出賽，總計142打數敲出46支安打、1發全壘打，打擊率3成24。

何恆佑前2個球季一軍出賽都是守一壘，2020年二軍出賽守二壘7場、游擊2場，去年二軍出賽都是二壘、一壘為主，今年除了一壘、二壘外，游擊出賽也有7場。

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總教練林岳平表示，打擊是何恆佑的特色，劉育辰的意思是，希望他一壘、二壘、游擊都練，目前何恆佑在這3個守備位置上，距離上一軍的能力都還有落差，一壘位置很競爭，教練團希望他多重守位都練，看是否能勝任其他位置。

林岳平分析，目前何恆佑一壘守備最好，但是接傳球還不是很到位，二壘是反手，何恆佑人高手長、二壘會比較不容易，游擊是順向、所以想讓他也多嘗試看看，但目前看來，應該還是一壘位置最合適。（編輯：張芷瑄）1110812

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