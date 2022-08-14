嚴宏鈞敲關鍵3分砲拿下MVP 率桃猿擊敗兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職樂天桃猿隊今天比賽前半段一路落後，嚴宏鈞敲出追平比數3分砲，再靠著梁家榮9局敲出致勝安，終場以4比3擊敗中信兄弟隊，嚴宏鈞拿下單場最有價值球員（MVP）。

中華職棒中信兄弟隊今天繼續在洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兄弟派出投手吳哲源先發，吳哲源本季與桃猿隊對戰成績不錯，今天賽前1場先發6場後援，戰績2勝1敗、對戰防禦率1.93。

兄弟隊今天開賽就有攻勢，1局靠著王威晨二壘打、岳政華犧牲觸擊造成桃猿隊守備失誤，周思齊選到四壞保送攻佔滿壘，陳文杰適時安打、一棒2分幫助球隊取得領先。

兄弟6局再起攻勢，1人出局後陳文杰敲出安打、盜上二壘，再靠著失誤跑上三壘，岳東華適時安打替球隊多添1分保險分。

桃猿隊7局抓準換投時機，林泓育獲得觸身球保送，朱育賢敲出安打，2人出局後嚴宏鈞開轟，一棒3分幫助球隊扳平比數，這發全壘打也是嚴宏鈞個人本季第2轟。

兩隊8局打完3比3僵持不下，桃猿隊9局靠著林泓育再獲得觸身球保送，朱育賢安打推進，梁家榮適時安打、送回球隊致勝分，幫助球隊拿下勝利。

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兄弟隊先發投手吳哲源總計用78球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、1次保送，無失分，好投壓制無關勝敗；蔡齊哲今天中繼投1局被敲1支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分、承擔敗投。

桃猿隊投手陳禹勳今天中繼投1局被敲1支安打，投出1次三振、無失分，拿下個人本季第3勝。嚴宏鈞今天4打數敲出2支安打，包括一發關鍵3分砲，貢獻3分打點，拿下單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳仁華）1110814