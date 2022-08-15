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俞俊安前進PGA 與潘政琮攜手奮戰

2022/8/15 11:01
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣旅美高球好手俞俊安取得下季美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的參賽資格，東京奧運高球銅牌得主潘政琮今天也相當期待，兩人將在今年9月中起2022-2023美巡賽季一同出賽。

光輝國際巡迴賽屬於PGA次巡賽，次巡賽例行賽結束後，排名前25名的球員將獲得下季美巡賽的參賽資格，本季為俞俊安次巡賽第2個賽季，曾3度闖進前3名，其中2次以第2名作收，1次名列第3，在例行賽封關戰之前，積分排名暫居第18，因封關戰遭到淘汰，排名預計小跌至第20。

俞俊安靠著本季在次巡賽優異表現，獲得新賽季美巡賽的門票，俞俊安開心地在臉書上發文：「美巡賽我來了。」潘政琮也在文章下方留言：「終於等到你。」

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潘政琮聯邦盃季後賽首戰無緣晉級，結束第6個美巡賽季，他今天一早興奮地在臉書分享好消息，他說：「今天最高興的是俊安正式成為美巡賽的會員，將在9月中開始的2022-2023美巡賽季會與我一起出戰，我相信美國大學NCAA的系統，為他做了很好的準備。」

潘政琮表示，台灣這一次沒有再等30年，才有新人登上美巡，他也藉此勉勵其他還在追逐夢想的球員，「希望年輕的選手們看到這是可能的事情，未來掌握在你們手裡」。（編輯：張雅淨）1110815

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