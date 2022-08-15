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PLG富邦勇士網羅長人謝宗融 瞄準3連霸

2022/8/15 13:07
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士迎來今年最大咖自由球員、超級籃球聯賽（SBL）台銀中鋒謝宗融加盟，新賽季將披上15號球衣，與勇士一同挑戰PLG的3連霸。

衛冕軍富邦勇士休季期間積極補強，今年選秀會先選進陳范柏彥、簡廷兆，隨後透過與新北國王交易，換來球員洪楷傑、張文平及2024年附帶保護首輪選秀權。

富邦勇士今天發布新聞稿宣布，與謝宗融正式簽約，雙方簽下2年的合約，國家隊級的中鋒正式加盟，將大幅提升勇士本土及禁區戰力。

身高199公分的謝宗融16日將滿27歲，他在2017年以狀元之姿被選入SBL的台灣銀行隊，生涯第4年、第18季SBL打出生涯年表現，出賽35場，平均12.5分、8.8籃板，投籃命中率5成4，一舉榮獲年度MVP、年度第一隊及年度進步獎等多項大獎。

謝宗融在2018年至2021年期間曾代表台灣男籃出征國際賽，被視為國家隊本土長人的接班候選人之一。

對於謝宗融加入，富邦勇士總教練許晉哲表示，「謝宗融是一名即戰力的內線球員，儘管近年因傷影響自身表現，不過球團希望藉由完善的醫療及訓練團隊，能幫助他克服運動傷害，期待在能健康出賽後能給予勇士更完整的禁區戰力。」

謝宗融今年6月完成腳踝手術，球團指出，將全力協助謝宗融復健至10月中旬，屆時會評估他加入團練的時間點及強度。而謝宗融新賽季將披上15號球衣出發，與團隊挑戰PLG的3連霸和EASL東亞超級籃球聯賽的國際舞台。（編輯：張雅淨）1110815

張文平
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