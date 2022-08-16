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印度足協遭FIFA停權 U-17女子世界盃恐受影響

2022/8/16 14:58（8/16 15:33 更新）
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國際足球總會（FIFA）16日宣布將全印度足球協會暫時停權。（圖取自facebook.com/TheIndianFootballTeam）
國際足球總會（FIFA）16日宣布將全印度足球協會暫時停權。（圖取自facebook.com/TheIndianFootballTeam）
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（中央社記者林行健新德里16日專電）國際足球總會（FIFA）今天宣布將全印度足球協會（AIFF）暫時停權，使得原訂今年10月在印度舉辦的U-17世界盃女子足球錦標賽，陷入不確定狀態。

根據FIFA新聞稿，AIFF是因「遭到第三方不當干預」而被停權，立即生效。

印度原訂於今年10月11日至30日主辦U-17世界盃女子足球錦標賽，但停權令可能使賽事無法如期在印度登場。

FIFA表示正就賽事做下一步的評估，並稱會繼續與印度體育部進行接觸，希望事件能取得正面的結果。

印度媒體報導，AIFF因會長任滿卻遲遲不進行改選而陷入混亂。印度最高法院數月前下令解散AIFF，指派一個3人委員會接管業務，以及修改AIFF章程與國家體育法相牴觸的條規，以期儘快完成改選。

FIFA說，唯有在AIFF取回日常業務控制權的情況下，停權令才會解除。

AIFF被停權的另外兩大衝擊，就是印度在這段期間舉辦的國內足球賽事，結果將不被亞洲足球聯盟（AFC）或FIFA承認，且印度國家足球隊也無法參加國際賽事。（編輯：陳惠珍）1110816

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