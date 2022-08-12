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世足開幕戰罕見提前1天改至11/20 主辦國卡達率先踢

2022/8/12 11:18（8/12 11:53 更新）
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世界盃足球賽開幕戰將提前一天至11月20日，讓地主國卡達開踢第一場比賽。（圖取自卡達世界盃官方臉書facebook.com）
世界盃足球賽開幕戰將提前一天至11月20日，讓地主國卡達開踢第一場比賽。（圖取自卡達世界盃官方臉書facebook.com）
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（中央社杜哈11日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）今天正式將今年世界盃開幕戰提前一天至11月20日，這項罕見的變更得以讓地主國卡達開踢第一場比賽。

法新社報導，FIFA聲明指出，全球足球高層都同意這項決定。卡達則稱將向受變更影響的球迷提供幫助，但未具體說明。

根據原本賽程，卡達出賽厄瓜多是這屆11月21日展開的世界盃正式開幕戰，不過塞內加爾對荷蘭之役卻安排為當天第一場比賽，英格蘭出戰伊朗則為第2場比賽。

卡達對此賽程安排感到沮喪，因為卡達為開幕典禮活動砸下重金。

FIFA表示：「主辦國卡達現將於11月20日（週日）出賽厄瓜多，是單獨進行的一場比賽。」

「國際足總理事會（FIFA Council）主席團今天一致決定，今年世界盃在巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）開幕戰和慶祝活動將提前一天舉行。」

國際足總理事會主席團成員包括FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），以及全球6大洲足球聯盟主席。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110812

2022完整世足賽賽程表點這裡

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