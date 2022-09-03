拒讓拉美、歐洲隊稱霸世足 中東北非5國摩拳爭勝

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡2日專電）多年來，全球體壇盛事FIFA世界盃，幾乎是歐洲及拉丁美洲球隊的天下，今年參賽的5支中東及北非隊伍仍各個摩拳擦掌，力拚足球史最佳戰績。

4年一度的全球體壇盛事FIFA世界盃足球賽，今年11月在中東卡達登場。中東地區歷年最佳表現是2002年由土耳其一舉拿下季軍。即便如此，土耳其也參加歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League），因此被認為屬於歐洲球隊。

然而，足球是以創造驚奇聞名的運動，誰料到只有倫敦一半人口的克羅埃西亞，2018年竟然一路過關斬將，直到決賽才遭法國擒服，證明世界盃場子上，事事都有可能。以下是獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）介紹今年參賽的中東及北非隊伍。

地主國卡達：2010年時，由卡達主辦2022年世界盃的消息公布後，各界錯愕。這是世界盃首次在中東舉行，外界抨擊卡達劣跡斑斑的違反勞權紀錄，也質疑這個中東國家是否夠格舉辦賽事。

十多年後，卡達勞工權益依舊受到抨擊，但在建立足球國家聲譽上，卡達於亞洲盃足球賽一戰成名，取得進展。

時間拉回2017年，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及與卡達斷絕政經關係，並對卡達實施陸海空封鎖。1年多後，亞洲盃足球賽於阿拉伯聯合大公國舉行，卡達國家足球隊在滿場敵意下痛宰地主隊，改寫隊史，闖進決賽後又踢走日本奪下冠軍，讓卡達球迷對國家隊這次參賽更寄與厚望。

沙烏地阿拉伯：已6度獲得世界盃參賽資格，1994年進入16強後才敗給瑞典，列最佳戰績。當年球員艾爾沃倫（Saeed al-Owairan）於小組賽中華麗進球擊退比利時，堪稱沙烏地隊史最經典時刻。

3屆亞洲盃冠軍沙烏地在世界舞台上卻難以施展，2002年更遭德國隊血洗，以0比8慘敗。這樣的比數似乎已是遙遠記憶，但是沙烏地今年於小組賽中將面對由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷國家隊，必然是巨大挑戰。

伊朗：也是第6次獲得世界盃參賽資格，不過，伊朗之前都無法於小組賽中勝出，戰史最光榮的一刻是1998年以2比1擊敗美國隊。當時完賽哨聲響起時，球隊衝入球場，興奮之情，可見一斑。伊朗隊今年於小組賽中將與英格蘭、威爾斯及美國碰頭，或許有機會重溫勝利滋味。

地緣政治和體育有時不可能分開，如今核子協議談判正在進行，美伊關係比伊朗1979年革命以來的任何時候都更為緊繃。原定6月舉行的伊朗和加拿大友誼賽因此取消，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也曾公開質疑舉辦比賽是否明智，使美伊球場交鋒更有看頭。

突尼西亞：北非的「迦太基雄鷹」突尼西亞1978年迎來隊史首戰，以3比1力克墨西哥，成為首支在世足會內賽拿下勝利的非洲球隊，但對上波蘭及西德時失利無法晉級。

突尼西亞之後又征戰5屆世界盃，僅在2018年與巴拿馬交手時取勝，今年首戰將對上衛冕軍法國，同組還有丹麥及澳洲。

摩洛哥：曾在1986年的小組賽中強壓英格蘭、葡萄牙及波蘭，16強賽則以0比1敗給最終進入決賽的西德。摩洛哥隊這次將由法甲巴黎聖傑曼（PSG）的哈基米（Achraf Hakimi）領軍，不過，陣中大將齊耶赫（Hakim Ziyech）近日與教練哈利霍迪奇（Vahid Halilhodzic）發生爭執，已退出國家隊。（編輯：徐睿承）1110903