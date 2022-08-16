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老爺逐夢公開賽首輪 許立朋、曾宏勝並列排頭

2022/8/16 20:30
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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣男子職業高球好手許立朋今天在肇喜登峰巡迴賽第四站－老爺逐夢公開賽首輪，全場打下8鳥，也領到2個柏忌，以低於標準6桿的66桿，與職業高球好手曾宏勝並列排頭。

總獎金新台幣315萬元的肇喜登峰巡迴賽第四站－老爺逐夢公開賽今天在老爺關西高爾夫球場開打，比賽共打4天、72洞。

許立朋今天火力全開，全場4個5桿長洞全都只用2桿就攻上果嶺，雖沒有成功獵鷹，仍讓他射下4隻小鳥，其中他在第4洞推進一記21呎鳥推，堪稱今天的代表作。

許立朋近3個月積極重訓，也反應在開球距離，他指出，今天木桿開球不夠直，所幸距離打得夠遠，讓他可以靠著鐵桿救回來。

並列領先的曾宏勝，今天表現不遑多讓，共打下7鳥僅吞下1個柏忌，且光在前9洞就賺進4鳥，僅在短洞第7洞領到全場唯一的柏忌。

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曾宏勝表示，近來他教球的時間比練球還多，心態也改變不少，也因為練球時間減少，期望不高，反而打得比以前好。

台灣一哥林文堂今天打下7鳥，另領到2個柏忌，以低於標準5桿的67桿，以1桿之差落後，林文堂說，第17洞因風勢影響導致距離判斷偏差，讓他打到果嶺後方下水；第18洞開球雖落在球道上，卻跳到左方影響進攻角度，才讓他連2洞領到柏忌。（編輯：戴光育）1110816

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