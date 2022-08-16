桃猿擊敗統一獅 黃子鵬成本季首名10勝土投

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）中華職棒樂天桃猿投手黃子鵬今天對統一獅先發7局僅失2分，加上打線全場狂掃20支安打，聯手以11比2拿下比賽勝利，黃子鵬成為本季最快拿到10勝的本土投手。

樂天桃猿今天在主場桃園棒球場派出投手黃子鵬先發，統一獅則由古林睿煬應戰。

桃猿隊前5局都有攻勢，首局林立選到保送，成晉敲出安打，靠著獅隊失誤，先馳得點，2局下再靠著保送和2支安打，將比分拉開至2比0。

第3局輪到統一獅隊發動攻勢，林子豪在滿壘情況下敲出高飛犧牲打，追回1分。

獅隊投手古林睿煬僅投2局就退場，追平個人先發局數最短紀錄，獅隊隨後換上王鏡銘、劉予承依舊未能阻擋桃猿隊攻勢，桃猿隊第3、4局合計再添4分，而3局下還發生一段插曲，因左外野燈柱熄滅，比賽一度暫停。

桃猿隊5局下延續火力，追加4分，前5局結束以10比1大幅領先；而獅隊7局上靠著邱智呈、李丞齡2支二壘安打追回1分，但桃猿隊隨即在第8局搶下1分，桃猿隊最終以11比2勝出。

黃子鵬去年轉戰先發，單季進帳9勝，今天投7局被敲7安、失2分，再度繳出優質先發，收下本季第10勝後，除了改寫個人單季最佳成績外，也是本季最快拿到10勝的本土投手，並追上隊友狂威（Dylan Covey），在勝投排行榜並列領先。

桃猿隊打線火力兇猛，全場敲出20支安打，以成晉表現最佳，單場4安打、貢獻2分打點，賽後獲選單場MVP。（編輯：方沛清）1110816