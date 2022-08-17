老爺逐夢公開賽次輪雷雨攪局 黃頎獨居領先

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（中央社記者龍柏安台北17日電）下午一陣大雷雨，也打亂肇喜登峰巡迴賽老爺逐夢公開賽次輪賽程，比賽確定喊停後，仍有65名選手還未完賽，而目前黃頎兩回合以低於標準9桿的135桿暫居領先。

總獎金新台幣315萬元的肇喜登峰巡迴賽第4站─老爺逐夢公開賽，今天在老爺關西高爾夫球場進行第2回合賽事，下午1時起下起大雨，加上又有雷電，比賽暫停至傍晚依舊無法進行，大會也宣布未完賽的選手將於明早7時30分起「加班」補賽，比賽也由4回合縮減為3回合。

黃頎今天表現亮眼，全場打下5鳥，僅領到1個柏忌，繳出低於標準4桿的68桿，表現沈穩的他，直最後收尾的第18洞，因第2桿打歪下水，才讓他領到唯一的柏忌。

對於自己第2輪的表現，黃頎還算滿意，他表示推桿都有按照自己的意思，開球與鐵桿也沒差很多，只不過早上打前9洞時都沒有風很悶熱，後9洞才開始有風舒服一些。

楊斐皓打下1鷹、3鳥，單回合以低於標準6桿的66桿作收，兩回合累計以低於標準桿8桿的136桿，與僅打完6洞的林文堂，暫時並列第2。

楊斐皓表示，後9洞捉鳥機會很多，有4個洞都是12至15呎的鳥推機會，可惜果嶺坡度大，判讀路線難度高，都差了一點，否則應該還能更好。（編輯：方沛清）1110817