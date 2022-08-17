中信兄弟簽下新洋投泰樂 8月底抵台

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中華職棒中信兄弟隊17日宣布已與新洋將泰樂（Tyler Viza）完成簽約，泰樂身高190公分、體重90公斤，右投右打，預計月底抵達台灣進行後續隔離程序。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月17日

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）中華職棒中信兄弟今天宣布，與新洋將泰樂完成簽約，而泰樂本季曾在美國職棒明尼蘇達雙城隊小聯盟3A出賽，預計8月底抵達台灣。

中信兄弟目前陣中外籍選手包括投手德保拉、投手牧田和久及野手福來喜，日前公布剛加盟的新洋投麥力德8月上旬抵達台灣。

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中信兄弟今天發布新聞稿宣布，簽下來自美國、27歲新洋將泰樂（Tyler Viza），身高190公分、90公斤，右投右打，預計月底抵達台灣，進行後續隔離程序。

泰樂在來台加入兄弟之前，今年曾在美國職棒明尼蘇達雙城隊小聯盟2A及3A出賽，其中在2A出賽9場，投18.1局，5勝0敗，防禦率0.49，送出29次三振、6保送；3A期間共出賽15場，投20.1局，3勝0敗，防禦率7.08，送出21次三振、7次保送。（編輯：張芷瑄）1110817