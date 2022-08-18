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動滋券8月底到期 折抵期限至年底為止

2022/8/18 19:23（8/18 19:29 更新）
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動滋券2.0與動滋健身券將於8月31日到期。圖為民眾在健身房運動。（中央社檔案照片）
動滋券2.0與動滋健身券將於8月31日到期。圖為民眾在健身房運動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北18日電）體育署運動產業及企劃組組長劉姿君今天表示，動滋券2.0與動滋健身券將於8月31日到期，她呼籲還未使用的民眾儘速使用折抵，若透過預購方式則可在年底前使用完畢。

體育署在去年底推出200萬份面額500元的動滋券2.0，截至今天為止，仍有近41萬人還未領券，而在7月加碼推出的動滋健身券（30萬份），領券人數也僅13萬人，還有一半以上民眾還未領取。

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劉姿君今天在體育署例行記者會上再次呼籲，還未領券的民眾儘速領券，因動滋券2.0與動滋健身券在月底就到期，希望民眾不要辜負政府美意，她說：「兩者中籤率其實不高，如果民眾中籤卻沒使用，真的很可惜。」

劉姿君強調，雖然動滋券2.0的折抵期限至8月31日為止，不過可透過預約方式提前進行消費，比如說預購比賽門票或健身房相關課程，前提是需在今年底前要使用完畢。（編輯：張芷瑄）1110818

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