吳哲源7.1局無責失好投壓制 兄弟擊敗獅隊

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中華職棒中信兄弟隊21日與統一獅隊交手，兄弟隊投手吳哲源7.1局無責失分、優質先發，率隊以8比1拿勝、中止近期2連敗。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月21日

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職中信兄弟今天與統一獅隊交手，兄弟隊投手吳哲源7.1局無責失分、優質先發，率隊以8比1拿勝、中止近期2連敗，兄弟新洋投麥力德首度亮相，後援1局無失分。

中華職棒中信兄弟今天在澄清湖棒球場與統一獅隊交手，獅隊派出投手潘威倫睽違1個多月再扛先發，潘威倫1局就有狀況，被林書逸敲出二壘打，2人出局後投出保送，再被周思齊敲出二壘打、失掉2分。

獅隊前3局打線受制，4局林靖凱靠著失誤上壘、盜上二壘，再靠著滾地球推進到三壘，胡金龍高飛犧牲打送回第1分。

潘威倫投到6局再遇到狀況，被許基宏、周思齊、福來喜接連敲出安打攻占滿壘，再被岳東華敲出二壘打、再掉2分退場；潘威倫今天總計投5局失掉4分責失分、吞下本季第4敗。

獅隊牛棚沒能止血，7局兄弟隊靠著江坤宇安打、王威晨四壞保送、獅隊守備失誤再拿1分，周思齊高飛犧牲打送回團隊第6分，福來喜開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距。

兄弟今天投打都有表現，先發投手吳哲源用100球投7.1局僅被敲出4支安打，投出3次三振、1次保送，失掉1分非責失分，拿下個人本季第6勝，也是對戰獅隊4連勝、拿下單場最有價值球員（MVP）。

兄弟新洋投麥力德今天首度亮相，9局後援登板，用18球投1局，被敲出1支安打，投出1次三振、無失分。（編輯：張芷瑄）1110821