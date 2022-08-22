周天成3局擊退印度選手 羽球世錦賽過頭關

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣羽球一哥周天成今天在世界羽球錦標賽男單首輪，與印度選手普拉尼斯激戰3局、65分鐘，以21比15、15比21、21比15勝出，收下對戰5連勝，闖進32強。

2022年世界羽球錦標賽在日本東京舉行，首日共有4組台將亮相，而台灣羽球一姐戴資穎、東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋首輪皆輪空，今天未有賽程。

世界排名第4的周天成今年在印尼羽球大師賽拿下男單亞軍，並在台北羽球公開賽封王，他過去世錦賽最佳成績為8強，為了備戰這次世錦賽，先前還曾赴馬來西亞移地訓練。

名列第4種子的周天成男單首輪出戰排名第20的印度選手普拉尼斯（B. Sai Praneeth），過去4度交手，周天成拿下4連勝且僅失1局。

周天成開局儘管一度落後4分，但靠著耐心與對手周旋，拉出8比1攻勢反超，並以21比15搶下首局，但次局未能乘勝追擊，以15比21讓出。

周天成決勝局調整節奏，取得7比1領先，隨後未給對手太多機會，以21比15收下比賽勝利，闖進32強，下一戰將出戰台裔美籍選手舒之顥與加拿大選手何舒（Jason Anthony Ho-Shue）之間的勝方。

周天成男單首輪賽事告一段落後，「羽球王子」王子維、台灣女雙組合張淨惠與楊景惇下午也將上陣，爭取晉級門票。

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另外，世界排名第25的混雙組合李哲輝與許雅晴去年首度搭檔參加世錦賽，止步首輪，今年捲土重來，稍早首輪遭遇到排名第44的印尼組合庫沙爾揚托（Rehan Naufal Kusharjanto）與庫蘇馬瓦蒂（Lisa Ayu Kusumawati）。

李哲輝與許雅晴首局開賽失誤較多，讓對手趁機拉開比分，儘管後段展開追分，但為時已晚，首局以14比21棄守，次局也未能發揮水準，以9比21落敗。（編輯：張雅淨）1110822