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富邦勇士簽下新洋將強森 與林志傑再續隊友緣

2022/8/22 13:13
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）P. LEAGUE+台北富邦勇士今天宣布，簽下擁有美國職籃NBA資歷的強森，他過去在中國男子籃球職業聯賽（CBA）時期，還曾與林志傑當過隊友，未來將攜手拚3連霸。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+富邦勇士新賽季瞄準3連霸，同時挑戰國際舞台EASL東亞超級籃球聯賽，而勇士在休賽季持續補強，今年7月先與蟬聯總冠軍賽MVP的洋將辛特力（Michael Singletary）完成續約，今天發布新聞稿發布第2名洋將簽約消息。

勇士球團表示，來自美國的強森（Chris Johnson）身高211公分，主打前鋒及中鋒，擁有13年職業生涯的資歷，2009至2013年期間效力過NBA的波特蘭拓荒者、波士頓塞爾蒂克、明尼蘇達灰狼和紐奧良黃蜂。預計強森9月抵台加入球隊訓練，新賽季將披上勇士5號戰袍，成為團隊的禁區支柱。

球團指出，強森在2013-2014賽季前往中國CBA的浙江廣廈猛獅，並與「野獸」林志傑當過隊友，強森出賽29場，繳出20.3分、11.3籃板、1.2抄截、2阻攻，並勇奪當年的灌籃大賽冠軍。

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除了CBA之外，強森也曾前往過土耳其、波多黎各、克羅埃西亞、日本等國家，近2年皆效力於NBL紐西蘭籃球聯賽的奧克蘭鱷蜥（前身為奧克蘭哈士奇），2021-2022賽季場均20.3分、12.6籃板、3.1助攻、2.4阻攻，投籃命中率52.4%，三分命中率36.2%。而強森傑出的防守能力及身體素質，搭配多元的進攻手段與外線能力，讓他入選NBL年度全明星5人。

勇士首次與強森搭配合作，總教練許晉哲表示，「我們相當看重他的防守和經驗，希望借重他在各國聯賽的經驗，幫助我們在PLG與EASL東超的比賽中取得好成績。」（編輯：張雅淨）1110822

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