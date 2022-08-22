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台灣女排提前晉級亞洲盃8強 預賽首戰不敵日本

2022/8/22 13:22
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）由於哈薩克日前退出亞洲盃女子排球賽，台灣女排提前晉級8強，今天預賽首戰出戰上屆亞軍日本隊，以0比3落敗，明天將與澳洲隊交手。

亞洲盃女子排球賽在菲律賓舉行，原先共10隊參賽，分成A、B組，進行單循環賽，分組前4名晉級8強，並進行交叉對決，台灣隊預賽分到B組，分別與日本、澳洲及泰國交手，由於同組的哈薩克退賽，因此台灣隊提前躋身8強行列。

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台灣女排今天預賽首戰強碰上屆亞軍日本，以22比25、22比25、22比25落敗，而日本隊預賽至今1局未失，拿下2連勝，台灣隊明天將對決澳洲，力拚首勝開張。

台灣女排陣容自2019年換血，原先以亞運為目標，但亞運延期至明年登場，這次集結張瓈文、謝苡縥、陳佳蔓、黃芯瑜、甘可慧、曾琬羚、葉于雯、陳姿雅、劉雙菱、吳芳妤、林書荷、黃瀞萱、賴湘程、林其蓉等好手出征亞洲盃，團隊睽違2年多參加國際賽，目標突破上屆（2018年）第4名的成績。（編輯：張雅淨）1110822

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