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羽球世錦賽戴資穎24日亮相 男雙上演台灣內戰

2022/8/23 17:11
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣羽球一姐戴資穎明天將在世界羽球錦標賽女單32強上陣，出戰斯洛伐克選手雷皮斯卡，而男雙32強將上演「台灣內戰」，「麟洋配」王齊麟、李洋將和李哲輝、楊博軒交手。

2022年世界羽球錦標賽在日本東京舉行，李洋這次男雙和混雙都有參賽，男雙與王齊麟搭檔首輪輪空，明天才會迎來首戰，而李洋今天先與楊景惇合體，在混雙32強上陣。

李洋與楊景惇這次混雙首輪因對手退賽，免戰直接晉級，32強賽對手為印尼組合里瓦爾迪（Rinov Rivaldy）與門塔里（Pitha Haningtyas Mentari），兩組人馬曾在2020年馬來西亞大師賽交手，當時激戰3局，由「李楊配」勝出。

李洋與楊景惇今天首局與15比21讓出後，次局與對手比分互咬，「李楊配」在12比13落後時拉出4比0攻勢反超，儘管隨後3度被扳平，「李楊配」關鍵時刻穩住陣腳，以21比19扳回一城，但決勝局未能延續氣勢，以8比21落敗

今天稍早出賽的2組台灣男雙組合都以直落二過關，李哲輝與楊博軒今天以21比14、21比17擊退荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）與范德拉克（Ties Van Der Lecq），將在32強賽與東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋上演「台灣內戰」。

另一組「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯以21比11、21比9戰勝西班牙組合孟羅伊（Joan Monroy）與皮里斯（Carlos Piris），挺進男雙32強。

世錦賽第2天賽程共有7組台將亮相，除了2組男雙過關外，其他像是台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、混雙組合楊博軒與胡綾芳都順利晉級到下一輪。

王子維今天在男單32強賽擊敗中國選手陸光祖，收下對戰首勝，晉級16強賽，締造生涯最佳成績，王子維接受中央社訪問時表示：「這次有做好需要多拍的準備，在遇到困難的時候也有堅持住。」

台灣羽球一姐戴資穎去年世錦賽以銀牌作收，改寫生涯最佳成績，今年將瞄準首金，而她這次世錦賽女單首輪輪空，32強對手今天出爐，明天將出戰斯洛伐克選手雷皮斯卡（Martina Repiska）。（編輯：張芷瑄）1110823

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