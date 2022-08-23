江少慶音樂輔助聆聽內心聲音 不忘推銷個人公仔

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中職富邦悍將投手江少慶23日獲隊友火力支援，在新莊球場投7局失2分優質先發拿下勝投，賽後他也不忘推銷將開賣的個人公仔。中央社記者謝靜雯攝 111年8月23日

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊投手江少慶前2場出賽狀況不理想，但今天以聽音樂等方式嘗試聆聽內心聲音，投7局失2分優質先發拿下勝投，賽後不忘推銷將開賣的個人公仔。

江少慶上週跳過一次先發，有較長休息時間，晚間在新莊棒球場出賽收到不錯效果，對戰樂天桃猿隊用88球投7局，被敲出7支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，球隊以10比2拿勝，江少慶奪下個人本季第3勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將總教練丘昌榮表示，江少慶球威和經驗本來就不錯，之前控球稍微有點狀況，這場前幾局控球不錯，可能休息天數拉較長也有幫助。

江少慶說，休息天數拉較長，讓自己冷靜一下，技術上調整沒差太多，這場換局間摀耳朵或聽一些舒服音樂，放鬆心境，跟自己對話、聆聽內心聲音。

悍將2局一口氣打了11人次、攻下7分，被問起那一局休息時間較長，聽了幾首音樂？江少慶笑說，謝謝隊友幫忙打這麼多分，棒球本來就是團隊運動，隊友打得漂亮、他也投得不錯，給這場比賽打高分，希望無論他的狀況或隊友火力支援都可延續下去。

江少慶賽前本季出賽共投64.1局，隊友只幫打下15分，每9局得分援護率僅2.1，但晚間投7局，隊友一口氣幫他打下10分；江少慶表示，這場投球策略不強求三振、想辦法讓打者無效擊球，收到不錯效果。

江少慶賽後拿著9月3日將開賣的「少慶公仔」受訪笑說：「推銷一下」；被問起公仔做得像不像？他回說：「我覺得蠻像。」（編輯：李明宗）1110823